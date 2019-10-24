Суд приостановил работу столовой в Иркутске, где отравились более 20 человек

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска на 30 суток приостановил работу столовой "Бонжур", после посещения которой 23 человека были госпитализированы с сальмонеллезом. Об этом сообщается в четверг на сайте суда.

"Постановлением Кировского районного суда г. Иркутска от 23 октября 2019 года индивидуальный предприниматель Журавель А. С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП, и ему назначено наказание <...> в виде временного прекращения деятельности индивидуального предпринимателя Журавель А. С. по организации общественного питания в столовой "Бонжур" на срок 30 суток", - говорится в сообщении.

14 октября семь человек попали в инфекционную больницу Иркутска в состоянии средней степени тяжести с признаками пищевого отравления, в их числе студенты Байкальского госуниверситета. Все они ели в столовой по адресу: ул. Горького, 15. К 18 октября число госпитализированных возросло до 23 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у отравившихся диагностирован сальмонеллез.

Специалисты ведомства провели обследование пищеблока столовой, в результате выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе нарушения при хранении особо скоропортящихся пищевых продуктов, нарушение дезинфекционного режима. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").