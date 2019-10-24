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Новосибирский суд продлил арест бывшему главе Биотехнопарка по делу о взятке

Владимир Кожевников останется под стражей до 29 декабря

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска оставил под стражей до 29 декабря бывшего директора Биотехнопарка Владимира Кожевникова, подозреваемого в получении взятки, в четверг сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей до 29 декабря", - сказала судья Близняк.

Кожевникову по делу вменяется ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"). Суд также продлил срок ареста для другого фигуранта дела - Шереметьева - до 29 декабря.

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Вложения в проект составили почти 1,2 млрд рублей. В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила в работе организации ряд нарушений, в том числе в части закупок оборудования. В конце прошлого года в Биотехнопарке сменилось руководство, власти поставили перед новой командой задачу в 2019 году выйти на самоокупаемость.

Теги
РоссияНовосибирская область
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