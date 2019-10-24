Авиаперелеты в Иркутск возобновили в городе Тында Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 октября. /ТАСС/. Авиаперелеты по маршруту Иркутск - Тында - Иркутск, субсидируемые Росавиацией, возобновили в городе Тында Амурской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В декабре 2018 года по маршруту был произведен первый рейс, однако дальнейших полетов не последовало из-за отсутствия субсидирования. Сейчас проблема финансирования решена.

"Авиакомпания "Ангара" открыла продажу билетов по маршруту Иркутск - Тында - Иркутск. Рейс субсидируется Росавиацией", - говорится в сообщении.

Стоимость авиабилета в одну сторону - 7 тыс. 110 рублей. Первый рейс Иркутск - Тында запланирован на 29 октября. Полеты будут выполняться по вторникам, время в пути составит 3 часа 30 минут.

Как пояснил ТАСС директор аэропорта Тында Игорь Сальников, сейчас обсуждается вопрос открытия в 2020 году маршрута Иркутск - Тында - Хабаровск и обратно.