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Николай Патрушев отметил непростую экологическую обстановку в Омской области

Для решения экологических проблем секретарь Совбеза РФ назвал важным налаживание взаимодействия между федеральными и региональными органами власти

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Решение экологических проблем требует взаимодействия федеральных и региональных органов власти, а также содействия со стороны руководства промышленных предприятий. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым и полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергеем Меняйло.

"Перед тем, как сюда ехать, я ознакомился с экологической обстановкой в регионе: она у вас складывается непростая", - сказал Патрушев в начале встречи, попросив доложить, какие меры принимаются для решения данной проблемы.

Губернатор подтвердил, что в Омской области "очень напряженная экологическая ситуация". По его словам, за прошедшие девять месяцев было выявлено 75 случаев превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосфере города Омска, однако в 80% случаев их источником были предприятия не областного, а федерального уровня надзора. "Мы приглашали и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, проводили совместное совещание с ними. К сожалению, все наши обращения не были рассмотрены в установленные сроки. Здесь возникает сложность с тем, что региональная власть, губернатор несет ответственность за экологическую ситуацию в регионе, а влиять на работу федеральных надзорных органов не может", - сказал Бурков, предложив на законодательном уровне вырабатывать механизм взаимодействия региональных властей с федеральными надзорными органами в сфере экологии.

Патрушев назвал важной задачу налаживания такого взаимодействия. "Также важно, чтобы была соответствующая ответственность и не было препятствий со стороны руководителей хозяйствующих субъектов. Мы на эту тему тоже обратим внимание", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Комментируя затронутый на встрече вопрос экологической экспертизы промышленных проектов, Патрушев отметил: "Население интересует, чтобы экологическая обстановка была нормальная, а там - есть экспертиза, нет экспертизы и так далее, это меньше всего волнует [граждан]". "Поэтому мы должны наладить взаимодействие между [федеральными и региональными] органами и ответственность хозяйствующих субъектов [за соблюдение экологических требований]", - заключил секретарь Совбеза.

Полпред президента в СФО, в свою очередь, отметил, что "экологическая обстановка не только в Омске сложная, она сложная и в Красноярске, в Иркутской области". В частности, он напомнил о проблеме с ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "Программа, которая была там разработана, в принципе не реализована на сегодняшний момент. Сегодня мы совместно с Министерством природных ресурсов пересматриваем как саму программу, так и исполнителей этой программы", - сказал Меняйло.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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