В Томской области нашли пропавшую два дня назад семью

ТАСС, 28 октября. Сотрудники МЧС обнаружили семью из трех человек, пропавшую в Томской области два дня назад. Все люди живы, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Пропавшая семья найдена сотрудниками полиции на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр Верхнекетского района вблизи населенного пункта Нибега Верхнекетского района. Люди живы, в настоящее время доставляются в Белый Яр. От МЧС России было задействовано в поисках более 40 человек и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

26 октября семья из трех человек на личном автомобиле выехала из Томска в Белый Яр Верхнекетского района. До места назначения люди не добрались. Поисковые работы велись в Колпашевском, Молчановском и Верхнекетском районах. Специалисты искали местонахождение мужчины 1981 года рождения, его супруги 1984 года рождения, и их годовалого сына.