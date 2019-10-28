Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Томской области нашли пропавшую два дня назад семью

В поисках супружеской пары и годовалого ребенка участвовали более 40 человек

ТАСС, 28 октября. Сотрудники МЧС обнаружили семью из трех человек, пропавшую в Томской области два дня назад. Все люди живы, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Пропавшая семья найдена сотрудниками полиции на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга Молчановского района в поселок Белый Яр Верхнекетского района вблизи населенного пункта Нибега Верхнекетского района. Люди живы, в настоящее время доставляются в Белый Яр. От МЧС России было задействовано в поисках более 40 человек и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

26 октября семья из трех человек на личном автомобиле выехала из Томска в Белый Яр Верхнекетского района. До места назначения люди не добрались. Поисковые работы велись в Колпашевском, Молчановском и Верхнекетском районах. Специалисты искали местонахождение мужчины 1981 года рождения, его супруги 1984 года рождения, и их годовалого сына.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
Мэра в пострадавшем от паводков Нижнеудинском районе выберут в декабре
Предыдущий глава Сергея Худоногов, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями при ликвидации последствий наводнения, ушел в отставку 13 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС