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Новая система обращения с ТКО

Омский суд обязал регоператора и муниципальные власти ликвидировать незаконную свалку

В областной прокуратуре отметили, что ранее в отношении главы Марьяновского района было внесено представление с требованием устранить нарушение, но муниципальные власти не приняли мер

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Омский областной суд вынес окончательное решение и обязал администрацию Марьяновского района Омской области и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - компанию "Магнит" - ликвидировать незаконную свалку в поселке Конезаводский. Об этом сообщается в понедельник на сайте областной прокуратуры.

"[Районным] судом на администрацию района была возложена обязанность обеспечить ликвидацию свалки либо заключить договор с ООО "Магнит" на оказание услуг по ее ликвидации. На <…> соответчика ООО "Магнит" [была] возложена обязанность ликвидировать свалку в течение 30 дней в случае необеспечения ликвидации свалки органом местного самоуправления <…>. Не согласившись с решением суда, ООО "Магнит" оспорило его в апелляционном порядке. <…> Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда <…> оставила судебный акт без изменения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ранее в отношении главы Марьяновского района было внесено представление с требованием устранить нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, однако муниципальные власти не приняли мер по ликвидации свалки. А так как скопление мусора было выявлено уже после начала деятельности компании "Магнит", регоператор также отвечает за ее рекультивацию.

В России реформа обращения с ТКО стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после старта реформы более чем в три раза - с 43,5 до 127,25 рублей. После жалобы на высокий тариф жителя региона на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным стоимость вывоза мусора снизилась на 30%.

Теги
РоссияОмская областьНовая система обращения с ТКО
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