Из-за задымления в отеле Красноярска эвакуировали 100 человек

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. В отеле Hilton в Красноярске из-за задымления эвакуированы 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"В 15:02 мск (19:02 местного времени) поступила информация о задымлении. До момента прибытия пожарных эвакуировалось 100 человек", - сообщил представитель ведомства.

На месте работают 64 человека и 20 единиц техники.

Предварительная причина задымления - короткое замыкание кондиционера в спортзале отеля. Горение не зафиксировано.

В новость были внесены изменения (16:02 мск) — обновлено, добавлены подробности.