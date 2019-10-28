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Из-за задымления в отеле Красноярска эвакуировали 100 человек

По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание кондиционера в спортзале отеля

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. В отеле Hilton в Красноярске из-за задымления эвакуированы 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"В 15:02 мск (19:02 местного времени) поступила информация о задымлении. До момента прибытия пожарных эвакуировалось 100 человек", - сообщил представитель ведомства.

На месте работают 64 человека и 20 единиц техники.

Предварительная причина задымления - короткое замыкание кондиционера в спортзале отеля. Горение не зафиксировано.

В новость были внесены изменения (16:02 мск) — обновлено, добавлены подробности.

Теги
РоссияКрасноярский край
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