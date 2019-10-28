В Омске завершили реконструкцию здания центра "Эрмитаж-Сибирь"

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Историческое здание страхового общества "Саламандра" в Омске, в котором к 300-летию города в 2016 году должен был открыться культурно-просветительный центр "Эрмитаж-Сибирь", сдано в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Реконструкция здания затянулась на три года из-за банкротства подрядчика, которое повлекло возбуждение уголовного дела о злоупотреблениями должностными полномочиями в отношении ряда чиновников, включая бывшего заместителя представителя правительства региона Станислава Гребенщикова.

"Реконструкция здания страхового товарищества "Саламандра" завершена. <…> Здание, реконструированное для размещения музея, введено в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Соглашение между правительством Омской области и Государственным Эрмитажем о создании в Омске культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Сибирь" было заключено 5 декабря 2013 года. Работы по реконструкции здания, которые были необходимы для открытия центра, велись с 2015 года. Их общая стоимость составила почти 272 млн рублей, из которых 159,76 млн рублей были выделены из регионального бюджета и 112,21 млн рублей - из федерального. Реконструкция здания была проведена в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма".

Открытие центра будет приурочено к Форуму межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который пройдет в Омске 6-7 ноября этого года. Тогда жители и гости города смогут познакомиться с выставкой Эрмитажа "Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока". В настоящий момент музей готовится к приходу первых посетителей, сообщили в правительстве. В здании расставляют мебель, оборудование и экспонаты. Завершены благоустройство прилегающей территории и установка фонарей наружного освещения.

Создать центр "Эрмитаж-Сибирь" планировалось еще к 300-летию Омска, которое отмечалось в начале августа 2016 года. Но весной того же года генеральный подрядчик реконструкции - петербургская компания "СтройИнвестКомплект" - был признан недобросовестным поставщиком, контракт с ним был разорван. В 2017 году в отношении бывших заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова, замминистра строительства региона Евгения Скрудзина и замдиректора казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик" Ольги Хорзовой было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Они обвиняются в том, что, зная о срыве сроков проведения работ, перечислили в 2015 году подрядчику, который находился на стадии банкротства, почти 15 млн рублей. В результате оплаченные работы так и не были выполнены.

О центре "Эрмитаж-Сибирь"

Центр "Эрмитаж-Сибирь" разместится в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Помимо проведения выставок, в Центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.

В июле 2017 года при реставрации этого здания были обнаружены пять погребений времен бронзового века. Обнаружение практически нетронутых захоронений стало для ученых большой удачей, так как многие могилы были разрушены еще при строительстве здания в 1912 году. Обнаруженные экспонаты планируется разместить в фойе "Эрмитажа-Сибирь".