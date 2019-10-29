Предприниматель сообщил, что проблемы с электричеством в "Зимней вишне" были до пожара

КЕМЕРОВО, 29 октября. /ТАСС/. Собственники помещений в торговом центре "Зимняя вишня" сталкивались с проблемами с электричеством еще за год до пожара в ТЦ, который произошел, по версии следствия, из-за короткого замыкания и унес жизни 60 человек. Об этом сообщил во вторник на судебном заседании представитель собственника одного из помещений "Зимней вишни" Александр Чувилкин.

"Месяцев за 8-9 до пожара меняли кабель, который принадлежит [Кемеровскому] кондитерскому комбинату (ООО" ККК" - владелец здания - прим. ТАСС), и где-то там подрядная организация что-то неправильно подсоединила, и было короткое замыкание. Больше суток не было электричества в торговом центре. Второй факт: в ноябре-декабре 2017 года жители соседнего дома устанавливали шлагбаум во дворе и повредили кабель, ведущий в ТРЦ", - сказал Чувилкин на заседании в Заводском суде Кемерова.

Торговый центр "Зимняя вишня" открыли в Кемерове в 2013 году, он был одним из самых крупных ТЦ в городе, его общая площадь составляла 23 тыс. кв. метров. На четырех этажах здания располагались магазины, боулинг, каток, детский игровой центр и кинотеатры.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибель людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в том числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.

По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек. В настоящее время первое дело рассматривается в Заводском суде Кемерова. Также во вторник на процессе присутствовали трое фигурантов уголовного дела по пожару в ТРЦ "Зимняя вишня". После изменения меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий они впервые были не в клетке, а в зале вместе со слушателями - во втором ряду.