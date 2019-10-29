В Новосибирске проходят митинги против разработки карьера поблизости от домов

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Активисты в Новосибирске выходят на митинги против разработки песчаного карьера, который находится на территории микрорайона в непосредственной близости от домов, люди перекрыли съезд спецтехники с дороги к месту разработки. В свою очередь в отвечающей за разработку карьера компании "Старица" указывают на тот факт, что все необходимые разрешения получены, из-за протестов жителей вносятся изменения в проект, и утверждают, что активисты манипулируют мнением местных жителей.

"Эта история длится с лета, может быть даже с весны, когда компания ООО "Старица" объявила о том, что будет там разрабатывать карьер и добывать песок. Люди забили тревогу, потому что дома находятся непосредственно на участке, где будет добываться песок. Дома все построены законно, у них у всех есть документы на право собственности. Люди не хотят видеть под своими окнами разработку песка. Они перекрыли съезд к месту разработки", - сообщил ТАСС во вторник председатель правления фонда защиты прав потребителей "Гражданский патруль" Ростислав Антонов.

По словам одной из активисток - Анастасии Сергеевой, разработку песка планируют начать на болоте Кучино, которое находится между двумя микрорайонами - Балластным и Ленинским, которые разделяет около 600 метров.

"У нас сегодня в дневное время 26 активистов на данной территории [территории планируемой разработки], они сменяются. Собираем сегодня коллективную жалобу, обращение в полицию", - сообщила ТАСС Сергеева. По ее словам, против разработки карьера собрано около 1 тыс. подписей.

В мэрии Новосибирска ТАСС сообщили, что результаты аукциона на право пользования участком недр "Месторождение Кучино" в Ленинском районе города Новосибирска утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области в декабре 2014 года. Лицензия на пользование недрами сроком до 29 декабря 2029 года выдана ООО "Старица" департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. В мэрии отметили, что земельный участок площадью 27,6 га передан мэрией города Новосибирска ООО "Старица" по договору аренды для использования с целью разведки и добычи песчано-гравийных материалов.

Позиция компании

Директор компании "Старица" Константин Хоруженко сообщил ТАСС, проект утвержден всеми необходимыми инстанциями, в том числе мэрией Новосибирска.

"Те люди, которые называют себя инициативной группой, они просто манипулируют мнением соседей, запугивают их придуманными угрозами, страхами, техногенной катастрофой, просто передергивают факты. Безусловно, у меня есть все документы для того, чтобы сейчас прямо начать разработку. Но я этого не делаю, потому что я пообещал учесть интересы жителей, сохранить им дорогу. И поэтому я сейчас перерабатываю технический проект. Мне сейчас три дня не дают выгрузить спецтехнику для прокладки электрического кабеля на участок", - сказал Хоруженко.

Он добавил, что по завершению проекта будет произведена рекультивация берегов отработанного месторождения. По словам собеседника агентства, на этой территории появятся глубокие чистые озера с песчаными берегами, будет построена спортивная площадка.