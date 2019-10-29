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В Новосибирске на фестивале национальных литератур исполнят хип-хоп на мансийском языке

В программу фестиваля включен маркет Чипчеррибукс, на котором можно будет купить книги по определенной фиксированной цене - 100 рублей

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Хип-хоп на мансийском языке и лекцию об одном из сложнейших языков мира - табасаранском - представят в Новосибирской области, в рамках фестиваля национальных литератур и поэзии народов России, который пройдет в День народного единства, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС и.о министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

"Фестиваль национальных литератур и поэзии народов России будет включать в себя лекции по фольклору, национальным костюмам, истории народов, современной этнографии, концертные выступления, творческие встречи. Например, поэтесса Эльмира Ашурбекова расскажет о табасаранском языке, который входит в Книгу рекордов Гиннесса по сложности", - сказал Зимняков. Музыкальная программа, по его словам, включает в себя хип-хоп на мансийском языке, выступление черкесского гармониста, горловое пение, игру на хакасских музыкальных инструментах.

Кроме того, регион посетит режиссер Эдуард Новиков из Якутии, который покажет фильм "Царь-птица". Помимо гостей, на фестивале выступят коллективы Новосибирской области. Центральной площадкой станет центр культуры и отдыха "Победа" в Новосибирске. Всего в область прибудут носители более чем 20 национальных языков.

Помимо этого, программа фестиваля включает в себя книжный маркет Чипчеррибукс, на котором можно купить книги по определенной фиксированной цене - 100 рублей, национальный поэтический джем, в рамках которого поэты прочтут стихи на своих национальных языках, а также лекции и творческие выступления.

Власти ожидают, что всего в праздновании Дня народного единства в регионе примут участие около 70 тыс. человек на 900 площадках. Ранее площадками фестиваля выступали Москва, Казань, Нижний Новгород, за Уралом фестиваль пройдет впервые.

Теги
РоссияНовосибирская область
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