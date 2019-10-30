ФСБ задержала сына чиновника из Тувы в составе группы наркоторговцев

КРАСНОЯРСК, 30 октября. /ТАСС/. Сын высокопоставленного чиновника из Тувы задержан в Красноярском крае в составе группы, подозреваемой в наркоторговле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ по Красноярскому краю.

"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность членов преступной группы, организовавших канал сбыта наркотических средств из Республики Тыва в Красноярский край. Известно, что один из них является сыном высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тыва. Группа была задержана сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

Фамилия задержанного не раскрывается. По данным ведомства, группировка занималась сбытом гашиша. В квартире подозреваемых было изъято около 2 кг гашиша. По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).