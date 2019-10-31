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Доходная часть бюджета Алтайского края 2019 года увеличена на 3,8 млрд рублей

По словам министра финансов региона Даниила Ситникова, изменения позволят направить средства на увеличение заработной платы и объема дорожного фонда

БАРНАУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Доходы бюджета Алтайского края на 2019 год увеличены на 3,8 млрд рублей - до 105,2 млрд рублей. Соответствующие поправки приняли в четверг депутаты краевого законодательного собрания во втором и окончательном чтении, сообщил на сессии министр финансов региона, зампредседателя краевого правительства Даниил Ситников.

"Прогнозируемый объем доходов - 105,2 млрд рублей, дополнительно учтены 2,1 млрд [рублей] собственных доходов, в том числе налог на доходы физлиц, акцизы, имущественные [налоги]. <...> Безвозмездные поступления увеличиваются на 1,6 млрд рублей. <…> [В том числе] из федерального бюджета поступит 1,142 млн рублей, от Фонда реформирования ЖКХ - 394 млн рублей. Расходы прогнозируются в 115,290 млрд рублей, что на 3,827 млрд [рублей] превышает ранее утвержденный объем", - сказал Ситников.

Он отметил, что дефицит бюджета при этом останется неизменным - 10 млрд 65 млн рублей.

По словам Ситникова, изменения позволят направить 900 млн рублей на увеличение заработной платы. Консолидированный фонд оплаты труда в итоге составит 40 млрд рублей в 2019 году. Крупное направление расходов - увеличение объема дорожного фонда: 507 млн рублей поступят дополнительно из бюджета края, 922 млн рублей - из федерального бюджета. Таким образом, объем регионального дорожного фонда вырастет до 12,1 млрд рублей с 10,6 млрд рублей. Также будут существенно увеличены субсидии на сбалансированность местных бюджетов, они составят 530 млн рублей.

Теги
РоссияАлтайский край
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