В Красноярском крае пенсионерка с кухонным ножом напала на врача

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали 79-летнюю женщину, которая с кухонным ножом напала на врача Енисейской районной больницы в Красноярском крае. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального главка МВД.

"Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Енисейский" задержали 79-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на врача местной больницы. По предварительным данным, пенсионерка попыталась нанести телесные повреждения кухонным ножом 62-летней врачу-эндокринологу", - говорится в сообщении.

Врач смогла оказать сопротивление и сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские доставили нападавшую в отдел. Собранные материалы направлены в следственные органы, добавили в пресс-службе главка.