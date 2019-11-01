Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярском крае пенсионерка с кухонным ножом напала на врача

Медик районной больницы смогла оказать сопротивление и сообщила о случившемся в полицию

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали 79-летнюю женщину, которая с кухонным ножом напала на врача Енисейской районной больницы в Красноярском крае. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального главка МВД.

"Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Енисейский" задержали 79-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на врача местной больницы. По предварительным данным, пенсионерка попыталась нанести телесные повреждения кухонным ножом 62-летней врачу-эндокринологу", - говорится в сообщении.

Врач смогла оказать сопротивление и сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские доставили нападавшую в отдел. Собранные материалы направлены в следственные органы, добавили в пресс-службе главка.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Полицейского из Красноярского края подозревают в насилии над посетительницей кафе
В отношении замначальника полиции отдела МВД по Богучанскому району возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС