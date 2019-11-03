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Авиакомпания "Азимут" выполнила первый рейс в Омск из Ростова-на-Дону

Самолет по этому направлению будет летать дважды в неделю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" выполнила первый рейс из аэропорта Платов (Ростов-на-Дону) в Омск. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания "Азимут" выполнила первые рейсы по маршруту Ростов-на-Дону - Омск - Ростов-на-Дону. В аэропортах отправления во время регистрации на рейсы торжественно поздравили первых пассажиров и вручили сертификаты на бесплатный перелет по маршрутной сети перевозчика", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Новый рейс выполняется дважды в неделю. Вылет из Ростова-на-Дону по средам и субботам в 23:40, прибытие в Омск по четвергам и воскресеньям в 06:20. Вылет из Омска по четвергам и воскресеньям в 07:15, прибытие в Ростов-на-Дону - в 08:00 (по местному времени для каждого аэропорта).

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.

Согласно декларации ключевых целей и приоритетных задач Минтранса РФ на 2019 год, доля авиационных внутрироссийских региональных рейсов в обход Москвы должна увеличиться в 2019 году до 39%. Согласно паспорту комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, в 2021 и 2024 годах значение индекса планируется увеличить до 44% и 51,35% соответственно.

Теги
РоссияРостовская областьОмская область
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