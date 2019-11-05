Этнографический диктант в Новосибирской области собрал вдвое больше человек, чем ожидалось

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Площадки этнографического диктанта в Новосибирской области в этом году собрали в два раза больше участников, чем ожидалось ранее - более 2,1 тыс. человек. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель министра образования региона Александр Флек.

Ранее замминистра образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила журналистам, что в 2019 году ожидаемое число участников этнографического диктанта в регионе достигнет рекордного значения - около тысячи человек.

"В нашей области прошел Большой этнографический диктант. Диктант проводился на 25 площадках. В нем планировали первоначально принять участие примерно 1 тыс. человек. Однако по итогам акции фактическое число участников значительно превзошло наши ожидания, оно составило более 2,1 тыс. человек", - сказал Флек.

Международный этнографический диктант впервые состоялся в 2016 году. Он проходит ежегодно в преддверии Дня народного единства в 85 регионах РФ и в ряде зарубежных стран. В этом году диктант состоялся 1 ноября. Акция призвана привлечь внимание к этнографии (этнологии) как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, сохранении и развитии этнокультурной самобытности народов России.