Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирские власти в шесть раз увеличили лимиты по налоговым преференциям для инвесторов

Более пяти лет в регионе оставался неизменным лимит в 850 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области оптимизировало систему мер господдержки для инвесторов, среди основных изменений - увеличение с 850 млн до 5 млрд рублей лимитов по налоговым льготам. Об этом сообщил во вторник на заседании совета по инвестициям региона и. о. областного министра экономического развития Лев Решетников.

"Объем государственной поддержки в виде налоговых льгот по инвестиционным проектам увеличен почти в шесть раз: с 850 млн рублей до 5 млрд рублей ежегодно. То есть, по сути, беспрецедентный объем государственной поддержки", - сказал он.

Решетников пояснил ТАСС, что существовавших ранее лимитов не хватало всем заявлявшимся на получение таких льгот инвесторам, из-за чего приходилось переносить предоставление поддержки ряду проектов на следующий год. По его словам, лимит в 850 млн рублей оставался в Новосибирской области неизменным более пяти лет.

На заседании совета губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал маловероятным тот факт, что в ближайший год кто-то из инвесторов сможет выбрать лимиты налоговых преференций в объеме 5 млрд рублей. "Фактически сегодня лимит безграничный по налоговым преференциям. Если потребуется его еще расширить, если у нас все-таки случится такой мега-проект, мы конечно готовы на такое решение идти", - добавил Травников.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Дефицит бюджета Бурятии в 2020 году может составить порядка 10%
Прогнозируемый общий объем доходов складывается из 37,2 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС