Новосибирские власти в шесть раз увеличили лимиты по налоговым преференциям для инвесторов

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области оптимизировало систему мер господдержки для инвесторов, среди основных изменений - увеличение с 850 млн до 5 млрд рублей лимитов по налоговым льготам. Об этом сообщил во вторник на заседании совета по инвестициям региона и. о. областного министра экономического развития Лев Решетников.

"Объем государственной поддержки в виде налоговых льгот по инвестиционным проектам увеличен почти в шесть раз: с 850 млн рублей до 5 млрд рублей ежегодно. То есть, по сути, беспрецедентный объем государственной поддержки", - сказал он.

Решетников пояснил ТАСС, что существовавших ранее лимитов не хватало всем заявлявшимся на получение таких льгот инвесторам, из-за чего приходилось переносить предоставление поддержки ряду проектов на следующий год. По его словам, лимит в 850 млн рублей оставался в Новосибирской области неизменным более пяти лет.

На заседании совета губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал маловероятным тот факт, что в ближайший год кто-то из инвесторов сможет выбрать лимиты налоговых преференций в объеме 5 млрд рублей. "Фактически сегодня лимит безграничный по налоговым преференциям. Если потребуется его еще расширить, если у нас все-таки случится такой мега-проект, мы конечно готовы на такое решение идти", - добавил Травников.