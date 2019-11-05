Один человек погиб при пожаре в пятиэтажке под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Мужчина задохнулся во время пожара в квартире пятиэтажного дома в Новосибирском районе Новосибирской области. Одна женщина эвакуирована спасателями с ожогами, всего 10 человек были эвакуированы с верхних этажей здания, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Новосибирском районе загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме. Пожарные прибыли на место в 19:22 (15:22 мск). Одна женщина эвакуирована с ожогами, мужчина задохнулся. Всего из дома с верхних этажей были эвакуированы 10 человек", - сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 20:12 (16:12 мск), горела комната на площади 18 кв. метров. На месте работают три автоцистерны и 13 человек личного состава.