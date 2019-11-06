Депутата Алтайского Заксобрания приговорили к пяти годам колонии за хищение

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКСЗ), являющийся учредителем управляющей компании, Андрей Волков приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии и штрафу в 300 тыс. рублей за хищение средств граждан. Об этом сообщается в среду на сайте прокуратуры региона.

"Центральный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении учредителя одной из компаний, управляющих многоквартирными домами, за хищение средств граждан. Он совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, - присвоение, то есть хищение чужого имущества. Обвиняемому назначено наказание - 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей с лишением права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда после оглашения приговора, приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, осужденный - депутат АКЗС Андрей Волков. Установлено, что он был единственным учредителем управляющей компании, совместно с директором компании он присваивал деньги, которые граждане вносили в счет оплаты за услуги ресурсоснабжающих организаций. Деньги перечислялись на счета подконтрольных организаций, и в дальнейшем Волков и директор компании распоряжались ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба ресурсоснабжающим организациям составила более 40 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в АКЗС, на данный момент Волков является депутатом. Вопрос о лишении этого статуса, в соответствии с законодательством, рассматривается, когда приговор вступает в силу.

Уголовное дело в отношении директора управляющей компании было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. Ей назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.