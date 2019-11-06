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Омская область и МГИМО будут сотрудничать в сфере подготовки кадров и научных исследований

Соглашение предусматривает поддержку со стороны вуза образовательных и научно-исследовательских учреждений области, взаимодействие с предприятиями региона в переподготовке кадров

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области подписали с Международным государственным институтом международных отношений (МГИМО) на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров и научных исследований.

"Подписанное с МГИМО соглашение важно в части новых возможностей научных исследований, подготовки кадров, отбора и подготовки одаренных ребят. Задача, поставленная президентом РФ [Владимиром Путиным], быть в десятке сильнейших стран в системе высшего образования. Здесь у региона и МГИМО взаимный интерес найти точки соприкосновения, о которых я уже сказал", - сообщил журналистам губернатор области Александр Бурков.

В частности, согласно документу, соглашение предусматривает поддержку со стороны вуза образовательных и научно-исследовательских учреждений области, взаимодействие института с предприятиями региона в переподготовке кадров, разработке методических документов для расчета экологического ущерба при загрязнении, создания системы выявления и поддержки одаренных детей, разработку на базе МГИМО системы дистанционного обучения гражданских служащих исполнительной власти региона. Соглашение рассчитано на пять лет и может быть пролонгировано на этот же срок.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 6-7 ноября. Тема форума - актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Форум является площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса России и Казахстана. Организаторами выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке фонда "Росконгресс".

Теги
РоссияОмская область
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