Частицу Вечного огня доставят на Монумент Славы в Новосибирске на бронетранспортере

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Частицу Вечного огня доставят самолетом из Москвы на Новосибирский авиационный завод им. Чкалова, откуда потом 7 ноября перевезут на бронетранспортере на Монумент Славы (Памятник сибирякам - героям Великой Отечественной войны) для церемонии зажжения, сообщила ТАСС в среду заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

В пресс-службе мэрии уточнили, что повторное зажжение огня на Монументе Славы в Новосибирске проводится в память о двух датах: 7 ноября 1941 года, когда прошел парад на Красной Площади в Москве, в котором участвовали и сибирские полки и после которого они сразу отправились на фронт, а также 6 ноября 1967 года, когда состоялось открытие памятника.

"Частицу Вечного огня доставят завтра на завод им. Чкалова, и к 12:00 (08:00 по мск) его привезут на БТР к Монументу Славы, так же, как это было в 1967 году, для проведения торжественного мероприятия - зажжения огня", - сказала Терешкова.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов, доставка Вечного огня на завод им. Чкалова имеет огромное символическое значение. "Во-первых, на заводе им. Чкалова производилось огромное количество истребителей в годы Великой Отечественной войны, это знаковое предприятие. Во-вторых, Вечный огонь для Монумента Славы впервые зажгли 6 ноября 1967 года именно от сталелитейной печи завода им. Чкалова, и далее от завода до монумента его перевезли в специальной емкости на бронетранспортере, завтра мы повторим эту церемонию", - сказал Черепанов.

Монумент Славы - памятник сибирякам - участникам Великой Отечественной войны, объект культурного наследия России. Открытие памятника состоялось 6 ноября 1967 года.

Новосибирский завод им. Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34, завод также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.