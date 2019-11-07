В кузбасском музее-заповеднике после паводка вновь открыли доступ к скале с петроглифами

ТАСС, 7 ноября. Кузбасский музей-заповедник "Томская писаница" открыл доступ к скале с петроглифами, закрытый из-за осеннего дождевого паводка на реке Томь. Об этом в четверг сообщается на сайте заповедника.

"Томская писаница" - первый в Сибири сохраненный в музее памятник наскального искусства, известный с XVII века, его экспозиция насчитывает порядка 300 петроглифов (наскальных рисунков). Они могли быть созданы раньше построенной в Древнем Египте пирамиды Хеопса, о чем косвенно свидетельствуют найденные там предметы эпохи неолита, которые датируются 5-4 тыс. до н. э., рассказывал ТАСС в конце августа 2019 года директор музея-заповедника Алексей Стоянов.

"Экспозиция "Древнее святилище "Томская писаница" (скала с петроглифами) открыта. Ранее доступ был временно закрыт из-за резкого подъема уровня воды в Томи", - говорится в сообщении.

В конце октября в Кузбассе шли обильные дожди. В Новокузнецке объявили штормовое предупреждение из-за резкого подъема уровня воды в реке Томь до отметок, близких к критическим, и угрозы подтопления населенных пунктов. Также была затоплена единственная поликлиника в кузбасском поселке городского типа Белогорск Тисульского района, где проживают более 2,5 тыс. человек, из-за чего она приостановила работу.