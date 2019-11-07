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Власти Томской области отменили ограничения по возрасту по программе "Земский доктор"

Ранее в ней, а также в программе "Земский фельдшер" могли принять участие только медицинские работники до 50 лет

ТОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Томской области отменили ограничения по возрасту для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые предусматривают крупные денежные выплаты для врачей, согласившихся переехать на пять лет в сельскую местность. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отменил в регионе ограничения по возрасту для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Ранее в программе могли принять участие только медицинские работники до 50 лет. Сейчас такого барьера нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в областном департаменте здравоохранения, когда программы только начались в 2012 и 2015 годах, принимать в них участие могли только молодые специалисты возрастом до 35 лет, к 2019 году возрастной барьер был изменен до 50 лет. По данным департамента, в сельские медучреждения требуется более 100 специалистов - от врачей общей практики до хирургов и онкологов.

"Считаю, что программа развития кадрового потенциала здравоохранения в малых городах и селах должна быть максимально широкой. И главный критерий ее участников, конечно, не возраст, а компетентность, желание жить и работать в глубинке", - процитировала пресс-служба губернатора.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" действуют в Томской области с 2012 и 2015 годов соответственно. Они предусматривают выплату медику-участнику, согласившемуся на переезд и работу в течение пяти лет в сельской местности, 1 млн (для докторов) и 500 тыс. рублей (для фельдшеров) "подъемных". За время действия программ в медицинские организации на селе и в малых городах трудоустроено 780 человек - 711 врачей и 69 фельдшеров.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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