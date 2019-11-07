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В Новосибирске зажгли Вечный огонь с Могилы неизвестного солдата

6 ноября его доставили на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, где в годы Великой Отечественной войны производили истребители "Як"

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Вечный огонь, частица которого была доставлена из Москвы с Могилы неизвестного солдата, зажгли на Монументе Славы в Новосибирске (памятник сибирякам - героям Великой Отечественной войны). Об этом в четверг сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Зажжение Вечного огня - итог масштабной реконструкции Монумента Славы, а также мероприятие в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вечный огонь из Москвы был доставлен на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова 6 ноября. В этот день в 1967 году на Чкаловском авиационном заводе, который в годы ВОВ произвел треть истребителей "Як" в СССР, в одной из сталелитейных печей был зажжен Вечный огонь, доставленный затем на бронетранспортере на Монумент Славы.

"Мы все, жители Новосибирской области, встречаем этот Вечный огонь - огонь памяти и славы. <…> Мы зажигаем его, дабы хранить память о погибших", - сказал Локоть.

Губернатор региона Андрей Травников в свою очередь добавил, что на пилонах Монумента Славы написаны фамилии 30 тысяч новосибирцев, погибших во время Великой отечественной. Память об их подвиге будет хранить Вечный огонь.

Монумент Славы - объект культурного наследия России. Его открытие состоялось 6 ноября 1967 года.

Новосибирский завод имени Чкалова был основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной он выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на военную авиацию. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34. Он также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.

Теги
Травников, Андрей АлександровичНовосибирская областьЛокоть, Анатолий Евгеньевич
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