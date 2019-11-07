На бывшем химзаводе в Приангарье нашли еще более 30 цистерн с неизвестным содержимым

Ранее было известно о 31 емкости на территории бывшего завода, 22 из которых частично или полностью заполнены неизвестным содержимым. Также там есть крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Корпуса, почва, подземные воды на промплощадке пропитаны токсичными веществами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ, последняя была зафиксирована 25 октября. В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Более 30 закрытых цистерн, в которых могут быть опасные вещества, обнаружены на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Таким образом, теперь властям предстоит утилизировать 66 емкостей, сообщил в четверг ТАСС мэр города Максим Торопкин.

"Мы обследуем территорию "Усольехимпрома" сами на предмет того, где идет утечка, какие-то запахи непонятные. Большой ряд цистерн, которые находятся под землей, закопаны, скрыты, обнаружили в июле, когда произошла на уличной цистерне разгерметизация. И так как все силы были в Тулуне [в зоне паводка] и, если честно, было не до нас, я дал указание те испарения, которые происходят, засыпать землей и залить водой. Когда пригнали технику и стали брать землю, обнаружили еще целую батарею цистерн. То есть сейчас речь идет о необходимости утилизации уже порядка 66 емкостей", - сказал Торопкин.

Он отметил, что содержимое обнаруженных цистерн неизвестно. Чтобы его установить, необходимо провести обследование, однако в октябре Минприроды Иркутской области заключило контракт со специализированной организацией на обследование только 22 емкостей, о наличии которых было известно давно.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" назвала "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки. 5 октября пресс-служба Росприроднадзора распространила сообщение о том, что анализ взятых на промплощадке проб воздуха, почвы, воды показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.