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Новосибирский суд заменил заключение экс-акционера оборонзавода на исправительные работы

В декабре 2017 года Евгения Грибова приговорили к трем годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей по делу о мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Калининский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство защиты бывшего акционера оборонного предприятия ОАО "Электроагрегат", известного новосибирского предпринимателя Евгения Грибова о замене неотбытой части его наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении на исправительные работы, сообщает прокуратура Новосибирской области.

"Сегодня, 7 ноября, Новосибирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях принято участие в рассмотрении Калининским районным судом Новосибирска ходатайства осужденного Евгения Грибова <…> Постановлением суда ходатайства удовлетворены, оставшаяся неотбытая часть наказания (в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев 17 дней) заменена Грибову на более мягкий вид наказания - исправительные работы с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства в размере 10% на срок 11 месяцев 17 дней", - говорится в сообщении.

Грибов отбывал наказание в колонии-поселении ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области. В установленные законом сроки прокуратура намерена оценить законность принятого судом решения.

Как ранее сообщалось, в декабре 2017 года Центральный райсуд Новосибирска приговорил Грибова к трем годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей. Он был признан виновным в мошенничестве при покупке имущества ОАО "Электроагрегат" стоимостью более 77 млн рублей. Суд также признал обоснованным иск предприятия по возмещению причиненного ущерба.

В суде установили, что в 2012 году Грибов, который ранее был акционером "Электроагрегата", купил у оборонного завода земельный участок и многоэтажное здание стоимостью более 77 млн рублей, оформив их на две подконтрольные ему компании. Деньги в рамках этой сделки он обещал перечислить после оформления права собственности, но на счета "Электроагрегата" они так и не попали. С целью скрыть участие в преступлении Грибов привлек к сделке непосвященных в его планы людей, на которых затем старался переложить вину. На стадии предварительного следствия он неоднократно менял показания, отрицал свою причастность к преступлению.

ОАО "Электроагрегат" специализируется на разработке и производстве автоматизированных стационарных, передвижных электроагрегатов и электростанций, а также других изделий двойного назначения и спецтехники.

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РоссияНовосибирская область
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