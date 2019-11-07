Начальника пожарной части в селе в Хакасии подозревают в серии поджогов жилых домов

ТАСС, 7 ноября. Начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района Хакасии подозревают в поджогах нескольких жилых домов местных жителей. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Начальника пожарной части села подозревают в серии поджогов", - сообщил собеседник агентства. По данным другого источника, пожарная часть относится к республиканской противопожарной службе, а не к региональному главку МЧС региона.

В региональном главке МВД информацию о причастности начальника пожарной части к серии поджогов не подтвердили, но и не опровергли. "Следователем расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1993 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества)", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

По версии следствия, мужчина с 30 августа по 28 октября 2019 года в селе Балыкса совершил пять поджогов жилых и нежилых строений. В региональном главке МВД отметили, что подозреваемый арестован. В ведомстве добавили, что мужчина был ранее судим за кражу.