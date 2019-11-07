На Алтае создадут электронный сервис для пчеловодов, который поможет защитить пасеки

БАРНАУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. IT-сервис для пчеловодов, который поможет регулировать работу отрасли и сделать ее более удобной, а также сможет заранее информировать пчеловодов об обработке полей, намерены создать в Алтайском крае. Об этом в четверг сообщил на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована в конце мая в 30 регионах России, в том числе в Алтайском крае. Основной причиной, по оценке Минсельхоза РФ, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей.

"Сейчас на стадии реализации сервис для пчеловодов. В этом году у нас была непростая ситуация, связанная с гибелью пчел. Стало понятно, что необходим сервис, где в личном кабинете сельскохозяйственное предприятие размещает информацию о своих пчелосемьях. И когда проводится опыление полей, обработка химическими реактивами, фермеры автоматически получают предупреждение", - цитирует Зрюмова пресс-служба правительства региона.

По словам министра цифрового развития края, в регионе уже действует информационная система "РЕСПАК" для сельхозтоваропроизводителей - там есть данные по господдержке. Созданы 2,5 тыс. личных кабинетов аграриев, что позволяет без обращения к чиновникам получить господдержку, запросы в Росреестр или налоговую службу идут автоматически. Фактически, по словам Зрюмова, это цифровой двойник сельхозтоваропроизводителя, который помогает выстраивать политику в области сельского хозяйства. Министр отметил, что уже подготовлена дорожная карта по разработке дополнительных сервисов на платформе, и к сотрудничеству приглашаются и партнеры из Казахстана.

XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 6-7 ноября. Тема форума - актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Форум является площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса России и Казахстана. Организаторами выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке фонда "Росконгресс".