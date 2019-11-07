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На трассе в Иркутской области ограничили движение крупногабаритного транспорта из-за снега

На автодороге Братск - Усть-Илимск введено ограничение на участке с 72 по 246 км

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Движение автобусов и грузового транспорта ограничили в четверг из-за снегопада на автомобильной дороге Братск - Усть-Илимск в Иркутской области на участке с 72 по 246 км. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Ограничено временно движение автобусов и грузового транспорта на автодороге Братск - Усть-Илимск, потому что идет снег. Ограничение введено на участке с 72 по 246 км", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, на трассе работают дорожные службы, которые занимаются отсыпкой полотна.

Дорога Братск - Усть-Илимск является межмуниципальной, она связывает два крупных города на севере Иркутской области.

Теги
РоссияИркутская область
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