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В Томской области разыскивают девочку-подростка, которая ушла из детского дома

В СК отметили, что воспитанница учреждения склонна к бродяжничеству

ТОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления СК по Томской области разыскивают девочку-подростка 2002 года рождения, которая 4 ноября ушла гулять из детдома и не вернулась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Томской области разыскивается несовершеннолетняя Фатеева Алина Сергеевна 2002 года рождения, которая 4 ноября около 20:00 ушла гулять из детского дома №4 по улице Тверской, 74/1, и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.

По данным регионального Следственного комитета, девочка склонна к бродяжничеству. На вид Алине 16 лет, худощавого телосложения, волосы темные, рост около 170 см. Одета была в черное: пуховик, джинсы и ботинки. Имеет пирсинг в носу и множество татуировок, в том числе над левой бровью, где изображена роза, а над правой - тату в виде переплетенных линий.

Теги
РоссияТомская область
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