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Экс-главу поселка в Красноярском крае будут судить за гибель человека при пожаре

Пожар на территории поселка Тиличеть произошел 24 мая 2017 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Тиличетского сельсовета Красноярского края Дмитрий Коваль предстанет перед судом по обвинению в халатности, которая привела к гибели в пожаре одного человека, а также уничтожению ряда жилых домов и строений в поселке. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Нижнеингашский районный суд Красноярского края, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. - Он [бывший глава Тиличетского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края Дмитрий Коваль] обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека и причинение особо крупного ущерба")".

Как уточнили в пресс-службе, Коваль в рамках своих полномочий "по противопожарной безопасности не создал на территории поселка Тиличеть систему оповещения, не организовал и не обеспечил проведение мероприятий по созданию противопожарных минерализованных полос и увеличению имевшихся противопожарных разрывов между поселком и свалками горючих отходов лесопереработки".

В Генпрокуратуре напомнили, что на территории поселка 24 мая 2017 года возник пожар, в результате которого погиб один человек. Кроме того, было уничтожено 15 жилых домов и 8 строений. Сумма материального ущерба превысила 13 млн рублей.

Теги
РоссияКрасноярский край
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