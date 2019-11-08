В состоянии раненного при нападении адвоката в Кемерове отмечается положительная динамика

КЕМЕРОВО, 8 ноября. /ТАСС/. Соучредитель крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" в Кемерове Сергей Учитель, который получил пулевое ранение в легкое во время нападения и находился в реанимации на искусственной вентиляции легких, отключен от аппарата ИВЛ. В его состоянии отмечается положительная динамика, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах региона.

"Снят с аппарата ИВЛ, но еще находится в реанимации. По состоянию есть устойчивая положительная динамика, пациент разговаривает, дышит самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

По данным СУ СК по Кемеровской области, вечером 6 ноября возле офиса коллегии адвокатов в центре Кемерова было совершено покушение на убийство Учителя. Злоумышленник выстрелил ему в грудь, когда тот вышел из офиса. Нападавшего задержали прохожий, который оказался полицейским, и охранник адвокатского бюро. По факту покушения на убийство возбуждено и расследуется уголовное дело, установлена личность подозреваемого. Рассматривается версия заказного убийства.

Коллегия адвокатов "Регионсервис" зарегистрирована в составе Кемеровской областной коллегии адвокатов в 2000 году и стала первым в Кузбассе специализированным адвокатским бюро по обслуживанию бизнеса.