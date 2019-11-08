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В Новосибирской области при пожаре погибли два человека

Предполагаемой причиной возгорания является нарушение правил монтажа электрооборудования

ТАСС, 8 ноября. Двое погибших, мужчина и женщина, обнаружены после пожара в частном доме в рабочем поселке Посевная Новосибирской области, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС области.

Пожар начался в 04:12 (00:12 мск) в частном доме. К моменту прибытия пожарных горели комнаты дома, крыша и веранда.

"В доме пожарные обнаружили двух погибших: мужчину и женщину", - говорится в сообщении.

Пожар был потушен в 07:17 (03:17 мск) силами шести пожарных и двух единиц техники. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.

Теги
РоссияНовосибирская область
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