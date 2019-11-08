Жителя Красноярска приговорили к 13 годам колонии за изготовление и сбыт оружия

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Суд Красноярска приговорил безработного местного жителя Максима Лукьянова, создавшего подпольный цех по производству оружия из комплектующих, получаемых с территории Украины, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Красноярскому краю.

Деятельность подпольного оружейника была пресечена в апреле 2018 года. У него было изъято более 30 единиц короткоствольного оружия, 600 патронов различного калибра, макеты, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Установлено, что значительная часть оружия и комплектующих элементов поступила из Украины. Переделанное огнестрельное оружие он сбывал на территории Красноярского края.

"В отношении Лукьянова М. Н. по материалам УФСБ возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ <...>. Приговором Ленинского районного суда Красноярска гражданин признан виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что 41-летний мужчина использовал и иные виды преступного заработка. В квартире, где он проживал, обнаружена лаборатория по культивированию наркотиков растительного происхождения, изъято 110 кустов и 1 кг переработанного наркосырья. Кроме того, у Лукьянова хранилась экстремистская литература, в том числе книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф", "Вторая книга".

Подсудимый подтвердил свою причастность к контрабанде и сбыту огнестрельного оружия, незаконному обороту наркотических средств, также признал собственность изъятых предметов, подчеркнули в ФСБ.