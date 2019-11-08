Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителя Красноярска приговорили к 13 годам колонии за изготовление и сбыт оружия

По данным ФСБ, значительная часть оружия и комплектующих элементов поступила из Украины

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Суд Красноярска приговорил безработного местного жителя Максима Лукьянова, создавшего подпольный цех по производству оружия из комплектующих, получаемых с территории Украины, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Красноярскому краю.

Деятельность подпольного оружейника была пресечена в апреле 2018 года. У него было изъято более 30 единиц короткоствольного оружия, 600 патронов различного калибра, макеты, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Установлено, что значительная часть оружия и комплектующих элементов поступила из Украины. Переделанное огнестрельное оружие он сбывал на территории Красноярского края.

"В отношении Лукьянова М. Н. по материалам УФСБ возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ <...>. Приговором Ленинского районного суда Красноярска гражданин признан виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что 41-летний мужчина использовал и иные виды преступного заработка. В квартире, где он проживал, обнаружена лаборатория по культивированию наркотиков растительного происхождения, изъято 110 кустов и 1 кг переработанного наркосырья. Кроме того, у Лукьянова хранилась экстремистская литература, в том числе книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф", "Вторая книга".

Подсудимый подтвердил свою причастность к контрабанде и сбыту огнестрельного оружия, незаконному обороту наркотических средств, также признал собственность изъятых предметов, подчеркнули в ФСБ.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
"Известия": система распознавания лиц появится в 50 фитнес-центрах в 2020 году
На входе в здание фитнес-центра вместо администратора гостей будет ждать турникет с системой распознавания, а нейросеть откроет доступ к шкафчику клиента, отмечает газета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС