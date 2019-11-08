В Томске произошел пожар в многоэтажном доме

ТОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуируют людей из многоквартирного жилого дома в Томске из-за пожара, площадь возгорания составляет 90 кв. метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 11:09 (07:09 мск) поступило сообщение о возгорании в жилом 16-этажном здании по адресу: ул. Ивана Черных, 66. В 11:13 по прибытию к месту первого пожарного подразделения [было установлено] открытое горение на 16-м этаже здания, со 2 по 16 этажи [наблюдалось] сильное задымление. Площадь пожара - 90 кв. метров", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен третий (из четырех) ранг сложности, в тушении задействованы 40 человек и 14 единиц техники. Сейчас возгорание локализовано.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, к настоящему моменту из дома эвакуированы более 60 человек, эвакуация продолжается. На месте работает машина скорой помощи, информация о пострадавших уточняется.