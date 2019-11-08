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"Единая Россия" проверит работу новосибирского депутата после письма с жалобами жителей

По мнению авторов документа, депутат регионального Заксобрания Алексей Андреев лоббирует интересы связанных с ним бизнес-структур

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Руководство партии "Единая Россия" проверит деятельность депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея Андреева после получения письма от местных жителей, в котором сообщается о лоббировании парламентарием бизнес-интересов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее новосибирские СМИ сообщили, что представители общественных организаций Советского района Новосибирска в письме обратились к Турчаку, ответственному секретарю комиссии по этике "Единой России" Евгению Ревенко, депутату Госдумы Александру Карелину, а также сенатору Владимиру Городецкому. Они потребовали проверить работу регионального парламентария Андреева, который, по мнению авторов письма, некорректно относится к пожеланиям избирателей, а также лоббирует интересы связанных с ним бизнес-структур.

"Да, [жители Новосибирской области] подали [письмо]. Это важно, [проверка] будет, конечно", - сказал Турчак.

Депутат Алексей Андреев, который является членом партии "Единая Россия", представляет в законодательном собрании региона избирательный округ №36 (Советский район Новосибирска), он вступил в полномочия в 2015 году, является членом комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияНовосибирская область
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