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В Новосибирске в течение пяти лет планируется построить 100 соцобъектов

Мэр Анатолий Локоть отметил, что это не только объекты образования, но и учреждения спорта, культуры

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура Новосибирска в ближайшие пять лет пополнится на сто социальных объектов, среди которых учреждения образования, спорта и культуры, при этом многие из них появятся в отдаленных микрорайонах города, сообщил в пятницу мэр города Анатолий Локоть на круглом столе "Стратегические задачи развития строительной отрасли".

"На ближайшие пять лет у нас большие планы по капитальным вложениям, намечено отремонтировать и построить <…> 100 социальных объектов. Это не только объекты образования, это учреждения спорта, культуры. <…> По итогам следующей пятилетки школы, детский сад, поликлиника должны появиться в каждом отдаленном микрорайоне. Мы здорово разогрели нашу строительную отрасль, мы построили много микрорайонов. При этом развитие социальной сферы отстает", - сказал он.

По словам мэра, важнейшей задачей является увеличение бюджетных средств, которые выделяются городу по различным программам, а участие в национальных проектах - "необходимый элемент" развития Новосибирска.

Ранее начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщал, что ежегодный рост числа школьников в Новосибирске составляет 9-10 тыс. человек, что не позволяет городу в ближайшие годы уйти от второй смены. При этом численность первоклассников, которые пришли в первый класс 1 сентября почти втрое превысила количество выпускников одиннадцатых классов. По его данным, 2019 год "является беспрецедентным" по числу создаваемых мест, поскольку будет введено около 6 тыс. мест в общеобразовательных учреждениях.

По информации регионального правительства, с 2015 по 2018 год в Новосибирской области построено и реконструировано 11 школ на 5,8 тыс. мест. За этот период на строительство и реконструкцию школ было выделено 6,7 млрд рублей.

Теги
РоссияНовосибирская область
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