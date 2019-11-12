Мэрия Новосибирска обещает сохранить драматический театр, который выселяет арендодатель

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска начала поиски нового помещения для сохранения известного в городе драматического театра Афанасьева. Об этом сообщила ТАСС заместитель мэра города Анна Терешкова.

Ранее в интервью журналу "Театр" худрук драмтеатра Сергей Афанасьев заявил, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы. Театр много лет размещается в подвале и части первого этажа здания в центре города, и сейчас арендодатель требует освободить помещения, где находится гардероб и зрительское фойе, что фактически приведет к невозможности работать и закрытию учреждения.

"Мы ведем переговоры сейчас, чтобы площади эти оставить за театром. В любом случае, до того, как будет реконструировано здание на улице Горького (там городские власти планируют в перспективе разместить театр Афанасьева), мы найдем место, где разместить театр - или в этом же месте, или в другом. Мэрия работает над тем, чтобы сохранить учреждение, и чтобы Сергей Афанасьев также остался работать", - сказала Терешкова.

По ее словам, арендодателю срочно понадобились дополнительные площади из-за чего возникла угроза изъятия части помещений у театра. Комментарий самого Афанасьева ТАСС получить не удалось.

Театр Афанасьева на протяжении всей своей истории - около 30 лет - не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки: размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа" и в последние годы - в подвале недалеко от главной площади города. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, но к ней не могли приступить из-за отсутствия экспертизы на проектно-сметную документацию. В декабре 2018 года проект все же прошел экспертизу, на реконструкцию здания необходимо около 450 млн рублей.

Сергей Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России и Франции. Обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 г.), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 г.), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 г.). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Сергей Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.