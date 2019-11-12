В Омской области вынесли приговоры по делу о вырубке леса на 13 млн рублей

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Знаменский районный суд Омской области вынес приговоры по делу о незаконных вырубках леса на севере региона, о которых омский журналист в прошлом году рассказал президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры, двое членов преступной группы, нанесшей ущерб лесному фонду на сумму более 13 млн рублей, приговорены к 3 годам лишения свободы, еще троим фигурантам назначено условное наказание.

"Организатору преступной группы и бывшему начальнику отдела Тарского лесничества назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Действующему работнику лесничества и другому бывшему начальнику лесничества - в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Бывшему работнику лесничества - в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сказали в пресс-службе.

Как установил суд, преступную группировку организовал местный житель, занимавшийся лесозаготовкой. Он за небольшое вознаграждение покупал у жителей Тарского района копии документов, необходимых для получения разрешения на заготовку древесины. При помощи своих сообщников в Тарском лесничестве по этим документам он незаконно заключил с начала 2013 года по март 2016 года 134 договора купли-продажи леса и вырубил более 3 тыс. кубометров древесины. Общий ущерб превысил 13 млн рублей. После реализации древесины средства распределялись между участниками группировки.

В марте 2018 года на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) омский журналист рассказала президенту РФ Владимиру Путину о массовых вырубках лесов и хищении древесины на севере Омской области. По итогам форума глава государства поручил Генпрокуратуре проверить выявленные факты незаконной добычи древесины.

По данным ОНФ, ежегодно на севере региона "черные лесорубы" вырубают тысячи кубометров леса. Так, представители федерального агентства лесного хозяйства РФ летом 2018 года выявили в Тарском районе незаконную рубку объемом 3,95 тыс. куб. м на сумму более 42 млн рублей. В ОНФ отметили, что эксперты Рослесхоза обнаружили значительно большее количество нарушений, но не успели их все зафиксировать. Активисты ОНФ пытались бороться с незаконными вырубками, но столкнулись с угрозами и попытками давления.

Леса в Омской области занимают около 1 млн гектаров, в них преобладают темнохвойные деревья: ель, пихта, сибирский кедр. По оценкам специалистов, в регионе имеется около 13 млн куб. м так называемой деловой древесины.