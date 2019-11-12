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В Кузбассе завершено расследование дела об убийстве подростка в Новокузнецке

По данным СК, подозреваемый в преступлении студент колледжа в момент убийства не отдавал отчет в своих действиях

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ в Кузбассе направили в суд уголовное дело в отношении студента колледжа в Новокузнецке, который в апреле текущего года убил на улице города 17-летнего подростка. Следствием установлено, что подозреваемый в момент совершения преступления не отдавал отчет в своих действиях, сообщается во вторник на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"В рамках расследования уголовного дела 19-летнему подозреваемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По результатам которой установлено, что в момент совершения преступления он не отдавал отчет своим действиям и не понимал общественную опасность содеянного. В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении ведомства.

Следствием также было установлено, что подозреваемый приобрел через интернет два пистолета для стрельбы холостыми патронами и переделал оружие под стрельбу боевыми патронами, которые также изготовил сам. В показаниях следователю он пояснил, что вышел на улицу в состоянии "необъяснимой злости" и выстрелил в подростка, который оказался рядом с ним.

Ранее ТАСС сообщал, что убийство подростка было совершено днем 24 апреля в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. Неизвестный в маске выстрелил подростку в голову, подобрал гильзу и скрылся с места преступления. Менее чем через сутки подозреваемый был задержан, им оказался 19-летний студент местного колледжа.

Теги
РоссияКемеровская область
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