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"Обувь России" перенесла запуск обувной фабрики под Новосибирском на весну 2020 года

На предприятии планируют выпускать более 1 млн пар обуви в год

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших операторов обувного рынка - группа компаний "Обувь России" - изменила сроки строительства фабрики по производству обуви на территории опережающего развития (ТОР) в поселке Линево в Новосибирской области, объект будет завершен весной 2020 года, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

Ранее сообщалось, что "Обувь России" планирует построить фабрику мощностью в 1,1 млн пар обуви в год на территории рабочего поселка Линево к концу 2019 года. Планируемый объем инвестиций в проект за 10 лет - около 760 млн рублей.

"Недавно встречались с представителями компании ["Обувь России"] и обсуждали вопрос [строительства фабрики]. Они в этом году не успеют выйти на площадку, [потому что] у них только сейчас закончилось проектирование объекта, они закончили госэкспертизу, <…> выйдут весной следующего года на площадку", - сказал Решетников.

Группа компаний "Обувь России" - федеральная обувная компания, входит в топ крупнейших операторов российского обувного рынка, лидер среднеценового сегмента. В октябре 2017 года "Обувь России" привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. Компания была основана в 2003 году, головной офис расположен в Новосибирске.

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - 18,5 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"). Статус территории опережающего развития для Линево был определен в марте 2018 года указом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНовосибирская область
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