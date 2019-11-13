Красноярский край сократил в 2019 году госдолг на 20 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Красноярский край в 2019 году сократил государственный долг на 20 млрд рублей с 103-104 млрд рублей, сообщил в среду губернатор Александр Усс на брифинге.

"За этот год мы снизили госдолг практически на 20 млрд рублей. В следующем году, вместо 103-104 млрд рублей, государственный долг будет равняться 85 млрд рублей. Это радикальная подвижка к лучшему в течение одного года", - сказал губернатор. Он пояснил, что сокращению государственного долга способствовала благоприятная конъюнктура цен на цветные металлы, работа с федеральными органами власти, сдержанная политика расходов, проводимая краевыми властями, и наращивание собственных доходов муниципалитетов.

Также губернатор отметил, что государственный долг в 2020 году будет ниже 50% от собственных доходов края, и это считается приемлемым уровнем. По его словам, для укрепления финансового положения муниципалитетов, в 2020 году 5% от дополнительных налоговых поступлений на прибыль и 50% сборов по упрощенной системе налогообложения будут поступать в бюджеты местного самоуправления.

Как сообщал глава краевого правительства Юрий Лапшин проект бюджета региона на 2020 год разработан с доходами в 242,5 млрд рублей и расходами в 248,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 6 млрд рублей, однако он носит технический характер и будет покрыт за счет остатков средств текущего года.