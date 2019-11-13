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У владелицы 39 квартир в Томске арестовали имущество за коммунальные долги

Их сумма составляет 2,24 миллиона рублей

ТОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Управление службы судебных приставов по Томской области наложило арест на квартиру в центре Томска и автомобиль жительницы Томска, которая владеет 60 объектами недвижимости, в том числе 39 квартирами, за долги на сумму 2,24 миллиона рублей по коммунальным платежам. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ведомства.

"Владелица более 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, не платит за предоставляемые коммунальные услуги. В результате долг по всем объектам составил 2,24 миллиона рублей, из них более 1,5 млн рублей - задолженность в пользу АО "Томск РТС" (теплоснабжающая компания Томска - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что долги томичка накопила за тепло, воду, электроэнергию и жилищные услуги. "Поскольку женщина не предприняла никаких попыток к оплате задолженности, приставы выехали на адрес ее проживания, наложили арест на квартиру в центре города площадью почти 60 кв. м и на машину, которая на эвакуаторе была доставлена на стоянку одного из взыскателей ("Томск РТС")", - уточняет пресс-служба.

Поясняется, что у женщины есть 10 дней на оплату долга, после чего имущество перейдет на оценку специалистам и будет выставлено на торги. В настоящее время приставы запретили должнице перерегистрацию имущества в Росреестре, а сотрудники региональной Госавтоинспекции - регистрацию ее автомобиля марки Chery 2012 года выпуска.

Теги
РоссияТомская область
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