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В ФАС заявили, что "МРСК Сибири" пыталась незаконно ограничить электроснабжение двух шахт

По данным ведомства, компания инициировала ограничение электроэнергии на крупных шахтах в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 13 ноября. /ТАСС/. Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило факт нарушения антимонопольного законодательства компанией "МРСК Сибири" (работает под брендом "Россети Сибирь"), которая незаконно инициировала ограничение электроэнергии на двух крупных шахтах в Кузбассе, сообщила в среду пресс-служба антимонопольного ведомства.

"Комиссия Кемеровского УФАС России признала факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ПАО "МРСК Сибири" (филиал - "Кузбассэнерго - РЭС"). Сетевая компания незаконно инициировала режим ограничения электроэнергии на объектах ООО "Шахта "Грамотеинская" (г. Белово) и АО "Шахта "Полосухинская" (г. Новокузнецк)", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе УФАС Кузбасса, осенью 2018 года энергетики направили уведомления в адрес угольных предприятий и обслуживающей их сетевой компании о том, что планируют ограничить подачу электроэнергии. Угольщики обратились с жалобой в УФАС. В "МРСК Сибири" посчитали, что шахты потребляют неучтенную электроэнергию, не принимая в расчет, что в этот момент у шахт был заключен договор с другой сетевой организацией на передачу электроэнергии. "Они посчитали этот договор недействительным, а значит шахты потребляют неучтенную электрическую энергию "МРСК Сибири", - уточнили детали дела в пресс-службе.

Решение комиссии обосновано тем, что угледобывающие предприятия имеют непрерывный цикл производства и в их подземных выработках постоянно находится большое количество людей. В случае приостановления подачи электроэнергии жизнь горняков может быть подвергнута опасности из-за необходимости экстренной эвакуации. Решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности.

В департаменте по связям с общественностью "МРСК Сибири" ТАСС сообщили, что компания намерена обжаловать решение УФАС по данному делу. "Как только мы получим решение УФАС, мы его обжалуем. Мы считаем, нарушений [со стороны компании] допущено не было. Есть судебные решения, которые подтверждают правомерность наших действий", - сказал ТАСС официальный представитель "МРСК Сибири".

Теги
РоссияКемеровская область
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