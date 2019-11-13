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Губернатор Иркутской области предложил ввести ежегодные допвыплаты молодым специалистам

С 2021 по 2023 год на эти цели планируется направить из бюджета области более 900 млн рублей

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание региона законопроект о мерах поддержки молодых специалистов. С 2021 по 2023 год на эти цели планируется направить из бюджета области более 900 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Документ ориентирован на закрепление специалистов на местах, удовлетворение потребности работодателей в квалифицированных кадрах, в том числе в бюджетной сфере и отдаленных сельских территориях. Он также предусматривает меры государственной поддержки выпускников при трудоустройстве по востребованным региональным рынком труда профессиям", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает единовременную денежную выплату для молодых специалистов за каждый отработанный год на должностях в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты и социального обслуживания, молодежной политики, ветеринарии в течение трех лет. За первый год планируется выплатить 20 тыс. рублей, за второй год - 30 тыс. рублей и за третий - 40 тыс. рублей. Кроме того, молодым специалистам в сельской местности, рабочих поселках, а также в районах Крайнего Севера предлагается выплачивать 300 тыс. рублей.

"Всего за первые три года реализации закона планируется дополнительно трудоустроить более 7 тыс. молодых специалистов, что положительно скажется на кадровой обеспеченности организаций региона и предотвратит миграционный отток молодежи",- уточнили в пресс-службе. В случае принятия закона депутатами региона новая система мер поддержки начнет работать с января 2021 года.

Теги
РоссияИркутская область
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