Глава Алтайского края встретится с жительницей, сообщившей о проблемах с горячей водой

БАРНАУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретится в четверг с жительницей села Санниково Татьяной Кадукиной, пожаловавшейся премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на проблемы с горячей водой в нескольких домах. Об этом Томенко сообщил в среду на своей странице в Instagram.

"Как и обещал, созвонился с Татьяной Андреевной Кадукиной из Санниково. Завтра встретимся и обсудим проблему, которую она подняла", - говорится в сообщении на странице.

На видео в Instagram губернатор общается с Кадукиной по телефону, интересуется ее здоровьем, рассказывает, что провел совещание по сложившейся ситуации, и обещает отправить за ней в четверг автомобиль, который привезет ее в Барнаул на встречу.

Татьяна Кадукина рассказала председателю правительства, посетившему село во время рабочей поездки, что проблемы начались еще в мае 2004 года: горячая вода, как правило, отсутствовала с мая по октябрь. В 2016 году три дома вообще лишились горячего водоснабжения.

Как сообщил ТАСС глава Первомайского района, где расположено село Санниково, Александр Иванов, котельная действительно нуждается в ремонте - на это необходимо около 20 млн рублей, которых в дотационном бюджете района нет. В последние годы проблему с отсутствием горячего водоснабжения трех домов на 140 квартир решали с помощью водонагревателей.

В среду губернатор Алтайского края Виктор Томенко, по поручению Медведева посетивший квартиру Кадукиной, пообещал выработать решение проблемы в течение двух дней. Он пообещал связаться с женщиной в четверг и рассказать о дальнейших действиях властей. В связи с жалобой жительницы села проверку начало региональное управление Следственного комитета.