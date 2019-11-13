Томские школьники разработают бизнес-проекты для наукоориентированных компаний

ТОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ученики 7-9 классов в Томской области в ноябре пройдут обучение в бизнес-школах. Участники проекта разработают для наукоориентированных инновационных компаний проекты, ориентированные на сферу туризма, а также на реализацию стратегии научно-технологического развития России (СНТР), сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Томской области.

"В Томской области в ноябре проходят серия мероприятий для школьников 7-9 классов под брендами "школа предпринимательства InnoTEAM" и "бизнес-школа SREDA". Под руководством экспертов участники разработают бизнес-идеи для СНТР и развития туризма", - говорится в сообщении.

Так, в школе InnoTEAM подростков ждет семь тематических мероприятий, конечная цель которых - сформировать предпринимательское сообщество среди школьников области. Ребятам расскажут, как создавать и развивать проекты в сфере агро- и аквахозяйства, персонализированной медицины, интеллектуальных транспортных систем, энергетики и ресурсосбережения, производственных технологий.

Занятия второй бизнес-школы пройдут в 13 районах Томской области с тем, чтобы сформировать сообщество школьников, которые могут реализовать свои бизнес-идеи по развитию туризма в муниципалитетах Томской области. "Эксперты SREDA помогут подросткам придумать и сформулировать идеи для своих будущих бизнес-проектов, найти партнеров и единомышленников, проявить свой предпринимательский и лидерский потенциал", - добавляет пресс-служба.

Обучение проходит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Всего в регионе запланировано до конца года провести 35 подобных мероприятий, их организует "Фонд развития бизнеса" при поддержке томского регионального отделения общественной организации "Деловая Россия" и президентского образовательного центра для одаренных детей "Сириус".

Стратегия научно-технологического развития России была утверждена Владимиром Путиным 1 декабря 2016 года. Она направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Летом 2017 года кабмин утвердил план реализации стратегии на 2017-2019 годы. В настоящее время СНТР реализуется только в Томской и Новосибирской областях и готовится к масштабированию на всю страну.