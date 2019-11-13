Пострадавшие от паводков в Иркутской области получили соцвыплаты на 13 млрд рублей

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пострадавшие в результате наводнения в Иркутской области получили социальные выплаты на 13 млрд рублей, из которые 11 млрд - средства федерального бюджета, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Социальные выплаты на 13 млрд рублей получили пострадавшие в результате наводнения в Иркутской области, большая сумма была направлена на приобретение жилья пострадавшим", - цитирует пресс-служба министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

По данным пресс-службы, в настоящее время оплачены более 3,3 тыс. из 6 614 свидетельств на получение социальной выплаты на покупку или строительство жилья. Жилье приобретено на общую сумму 9,72 млрд рублей, в том числе 2 786 свидетельств на 8,06 млрд рублей из средств федерального бюджета, 520 свидетельств на 1,66 млрд рублей из средств областного бюджета.

Социальные выплаты из федерального бюджета были направлены семьям погибших и пострадавших во время летнего паводка на единовременную материальную помощь, а также на компенсации частичной или полной потери имущества.

По инициативе губернатора в регионе также были введены дополнительные меры соцподдержки для пострадавших от наводнения - тем, кто еще не приобрел собственное жилье, компенсируют арендную плату в размере 12 тыс. рублей в месяц. Одобрено почти 50 выплат по 1 млн рублей для многодетных семей, воспитывающих пять и более детей. Кроме того, более 200 семей, воспитывающих инвалидов, получили по 10 тыс. рублей на каждого инвалида.