Инвестиции в красноярский агропромпарк "Сибирь" составят более 25 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание Красноярского агропромпарка "Сибирь" , который реализуется в составе комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", превышают 25 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

Агропромпарк "Сибирь" включает тепличный комплекс и проект по глубокой переработке зерна. Его планируется создать в Шарыповском районе края, на площадках компании "Юнипро". Инвестором предприятия по глубокой переработке зерна является "Сибирская аграрная группа", а тепличного комплекса - управляющая компания "Технологии тепличного роста".

"Элемент нашей программы "Енисейская Сибирь", который называется агропромпарк, <…> сегодня оформляется в виде заявки на ТОСЭР, и объем инвестиций здесь превышает 25 млрд рублей", - сказал Усс.

Он отметил, что реализация проекта имеет большое значение для региона, поскольку в крае существует дефицит тепличных овощей собственного производства. Кроме того, по словам Усса, "крайне необходим" завод по глубокой переработке зерна.

"Красноярский край показал урожай с гектара самый высокий от Урала до Дальнего Востока - более 26 ц/га в бункерном весе. Большая часть нашего зерна - зерно твердых сортов, которое используется для хлебопечения. Но мы сегодня должны думать о сбыте, поэтому завод по переработке зерна крайне необходим для того, чтобы держать хорошую цену и давать продукцию с добавленной стоимостью", - пояснил губернатор.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.