Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инвестиции в красноярский агропромпарк "Сибирь" составят более 25 млрд рублей

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что реализация проекта имеет большое значение для региона, поскольку в крае существует дефицит тепличных овощей собственного производства

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание Красноярского агропромпарка "Сибирь" , который реализуется в составе комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", превышают 25 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

Агропромпарк "Сибирь" включает тепличный комплекс и проект по глубокой переработке зерна. Его планируется создать в Шарыповском районе края, на площадках компании "Юнипро". Инвестором предприятия по глубокой переработке зерна является "Сибирская аграрная группа", а тепличного комплекса - управляющая компания "Технологии тепличного роста".

"Элемент нашей программы "Енисейская Сибирь", который называется агропромпарк, <…> сегодня оформляется в виде заявки на ТОСЭР, и объем инвестиций здесь превышает 25 млрд рублей", - сказал Усс.

Он отметил, что реализация проекта имеет большое значение для региона, поскольку в крае существует дефицит тепличных овощей собственного производства. Кроме того, по словам Усса, "крайне необходим" завод по глубокой переработке зерна.

"Красноярский край показал урожай с гектара самый высокий от Урала до Дальнего Востока - более 26 ц/га в бункерном весе. Большая часть нашего зерна - зерно твердых сортов, которое используется для хлебопечения. Но мы сегодня должны думать о сбыте, поэтому завод по переработке зерна крайне необходим для того, чтобы держать хорошую цену и давать продукцию с добавленной стоимостью", - пояснил губернатор.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Новые межрегиональные рейсы из Кузбасса в 2020 году будут выполнять пять авиакомпаний
Речь идет о рейсах из Кемерова в Казань, Новосибирск, Кызыл и из Новокузнецка в Екатеринбург, Омск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС