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Новосибирские власти выделят средства на ремонт здания для театра Афанасьева в 2020 году

Как сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя, федеральное софинансирование запланировано на 2022 год

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области готовы выделить из регионального бюджета 82 млн рублей в 2020 году на реконструкцию здания для театра Афанасьева, чей многолетний худрук ранее заявил о том, что покидает свой пост из-за отсутствия помещения для театра. Об этом сообщила в четверг на своей официальной странице в Facebook депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя.

"Вопрос по реконструкции здания театра решен. Средства запланированы. Региональный бюджет готов отдать 82 млн рублей уже в 2020 году. Процент федерального софинансирования 50%, но оно запланировано на 2022 год. <…> В начале года уже могут проводиться конкурсные процедуры и начинаться работа. Над этим работает и правительство Новосибирской области, и мэрия", - написала депутат.

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Накануне на пресс-конференции худрук драмтеатра Сергей Афанасьев заявил, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы. Театр много лет размещается в подвале и части первого этажа здания в центре города, и сейчас арендодатель требует освободить помещения, где находится гардероб и зрительское фойе, что фактически приведет к невозможности работать и закрытию учреждения.

Афанасьев также сообщил журналистам, что узнал о переносе сроков реконструкции здания театра "Пионер" для размещения драматического театра Афанасьева на 2022-2023 год. Затем глава союза театральных деятелей Александр Калягин написал обращение к губернатору Новосибирской области с просьбой сохранить драматический театр Афанасьева. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 14 ноября сообщил журналистам, что по его просьбе Афанасьев и губернатор региона Андрей Травников встретятся в ближайшее время.

Театр Афанасьева

Театр Афанасьева на протяжении всей своей истории - около 30 лет - не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки: размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа" и в последние годы - в подвале недалеко от главной площади города. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, но к ней не могли приступить из-за отсутствия экспертизы на проектно-сметную документацию. В декабре 2018 года проект все же прошел экспертизу, на реконструкцию здания необходимо около 450 млн рублей.

Сергей Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России и Франции. Афанасьев - обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 год), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 год), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 год). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.

Теги
РоссияНовосибирская область
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